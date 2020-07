DJ Unilever: Lucro sobe no primeiro semestre apesar do impacto do coronavírus

(DJ Bolsa)-- A Unilever PLC disse esta quinta-feira que o lucro líquido aumentou na primeira metade do ano apesar do impacto da pandemia de coronavírus.

A retalhista anglo-holandesa registou um lucro líquido de 3,28 mil milhões de euros ($3,80 mil milhões), face a EUR3,01 mil milhões no período homólogo.