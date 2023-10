DJ Unilever: Novo CEO apresenta plano para melhorar desempenho

(DJ Bolsa)-- O novo CEO da Unilever, Hein Schumacher, definiu um plano para os próximos anos destinado a reparar algum do fraco desempenho do grupo, depois de a empresa ter reportado uma queda das vendas no terceiro trimestre. No entanto, a Unilever reiterou as projeções para o total do ano.

A retalhista anglo-holandesa disse esta quinta-feira que se vai focar nas principais 30 marcas, mudar o foco de poupanças brutas para ...