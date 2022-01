DJ Unilever planeia cortar postos de trabalho no âmbito da reorganização

(DJ Bolsa)-- A Unilever PLC planeia cortar milhares de empregos no âmbito da reorganização destinada a acelerar o processo de tomada de decisão, segundo fontes próximas, uma decisão que acontece numa altura em que a dona dos gelados Ben & Jerry procura formas para estimular o crescimento.

O CEO da Unilever, Alan Jope, tem estado sob pressão para impulsionar o crescimento das vendas há meses mas isso ...

