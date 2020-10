DJ Unilever quer avançar com unificação apesar da proposta de partido holandês

(DJ Bolsa)-- A Unilever PLC disse esta sexta-feira que vai rever se a proposta de lei apresentada pelo partido verde holandês GroenLinks para a introdução de um imposto às grandes empresas que vão sair dos Países Baixos, vai ter impacto no seu plano de unificar a estrutura dupla britânica e holandesa em apenas uma empresa.

A Unilever disse que vai rever a proposta para avaliar qualquer potencial impacto nas ...

