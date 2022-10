DJ Unilever: Receitas cresceram no 3T; sobe previsão de vendas de 2022

(DJ Bolsa)-- A Unilever PLC disse esta quinta-feira que as vendas subjacentes do terceiro trimestre e as receitas cresceram, ao mesmo tempo que elevou a projeção de vendas do total do ano.

A retalhista anglo-holandesa disse que as vendas subjacentes cresceram 10,6% em termos homólogos e que as receitas totais aumentaram 17,8% para 15,8 mil milhões de euros ($15,94 mil milhões). Este valor compara com receitas totais de ...