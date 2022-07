DJ Unilever revê em alta previsões para as vendas de 2022

(DJ Bolsa)-- A Unilever PLC disse esta terça-feira que espera que o crescimento das vendas subjacentes para o total do ano supere as previsões anteriores, motivado pelos preços mais elevados, mas os volumes devem ficar sob pressão.

A empresa -- que detém marcas como os gelados Ben & Jerry, os sabonetes Dove e os produtos de limpeza Cif e Domestos -- disse que atualmente vê o crescimento das vendas subjacentes ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone