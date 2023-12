DJ Unilever sob investigação devido a questões ambientais de produtos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Autoridade para a Concorrência e Mercados do Reino Unido, ou CMA, disse esta terça-feira que lançou uma investigação a algumas características amigas do ambiente que a Unilever diz que alguns dos seus produtos têm.

A CMA disse que vai investigar se a retalhista anglo-holandesa exagera quão "verdes" são alguns dos seus produtos através do uso de descrições vagas ...