DJ Unilever vai adquirir a empresa norte-americana Liquid IV

(DJ Bolsa)-- A Unilever PLC disse esta terça-feira que chegou a acordo para adquirir a Liquid IV, uma empresa sediada nos EUA de nutrição e bem-estar.

A Unilever não revelou os termos do acordo, mas notou que a Liquid IV vai continuar sediada em El Segundo, na Califórnia, e a ser liderada pelo seu fundador e CEO, Brandin Cohen.

- Por Adriano Marchese (adriano.marchese@wsj.com)