DJ United, Alaska encontram partes soltas em alguns Boeing 737 MAX 9

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A United Airlines e a Alaska Airlines encontraram partes soltas em aviões Boeing 737 MAX 9 que inspecionaram após uma quase catástrofe num voo na sexta-feira passada, o que mostra que os problemas da Boeing vão para além do avião que foi forçado a aterrar de emergência.

Em separado, os investigadores da National Transportation Safety Board disseram no final de segunda-feira que a parte da fuselagem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.