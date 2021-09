DJ Universal Music dispara na estreia em bolsa

(DJ Bolsa)-- As ações da Universal Music Group NV -- editora de estrelas como Taylor Swift, Drake e os Beatles -- dispararam na estreia em bolsa, um forte voto de confiança dos investidores no crescimento contínuo da indústria musical.

No início da sessão, as ações da empresa subiram 38% acima do preço de referência de EUR18,50, definido na noite de segunda-feira pela bolsa de Amsterdã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone