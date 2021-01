DJ Vacina da Sinovac para Covid-19 revela 78% de eficácia em testes no Brasil

(DJ Bolsa)-- A vacina da empresa chinesa Sinovac revelou uma eficácia de 78% contra a Covid-19 em ensaios de última fase realizados no Brasil, de acordo com uma fonte próxima dos testes, aumentando as expectativas de que possa ser utilizada no mundo em desenvolvimento.

O Instituto Butantan, de São Paulo, que testou a vacina nos ensaios de Fase 3, deve confirmar os resultados ainda esta quinta-feira.