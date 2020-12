DJ Vários executivos saem da Shell devido a divisão sobre energias limpas - media

(DJ Bolsa)-- Vários executivos de energias limpas da Royal Dutch Shell deixaram a empresa devido a desentendimentos sobre a extensão e rapidez com que a empresa deve apostar na energia sustentável, avança o FT, citando fontes anónimas.

--Vários executivos pediam uma transformação mais rápida para afastar a empresa do petróleo, mas os executivos de topo estão mais inclinados a continuar a ...

