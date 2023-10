DJ Venda das obrigações leva yield dos Treasurys a 10 anos para 5%

(DJ Bolsa)-- O agravamento da pressão de venda sobre as obrigações dos EUA levou as yields das notas a 10 anos para 5% pela primeira vez em 16 anos, prolongando a venda que tem abalado as ações, elevado as taxas hipotecarias e tem alimentado os receios de um abrandamento económico.

Um importante catalisador dos custos de financiamento dos EUA, as yields a 10 anos ficaram a poucos milésimos de um ponto percentual ...