DJ Vendas da Danone caíram no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A Danone SA disse esta segunda-feira que as vendas caíram no terceiro trimestre e repôs as previsões para o total do ano.

A empresa disse que as vendas trimestrais do período foram de 5,82 mil milhões de euros ($6,82 mil milhões) face a EUR6,42 mil milhões no período homólogo. O consenso de analistas compilado pela FactSet previa EUR5,95 mil milhões.