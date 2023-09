DJ Vendas de carros novos na Europa subiram 21% em agosto

(DJ Bolsa)- Os registos de carros novos na Europa subiram em agosto e a quota de veículos totalmente elétricos excedeu os 20% pela primeira vez, disse a Associação Europeia de Fabricantes Automóveis esta quarta-feira.

Os registos, que refletem as vendas, subiram 21% para 787.626 em agosto face ao período homólogo, de acordo com a associação. As vendas subiram 18% para 7,1 milhões no período ...