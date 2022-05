DJ Vendas do Citigroup causam 'flash crash' nos mercados europeus

(DJ Bolsa)--Vários mercados europeus sofreram um "flash crash" na segunda-feira, depois de ordens de venda do Citigroup Inc., de acordo com fontes próximas do processo.

Alguns mercados viram as negociações suspensas depois de alguns benchmarks terem afundado durante alguns minutos. As ações nórdicas foram as mais atingidas, embora outros mercados tenham caído acentuadamente por alguns momentos....

