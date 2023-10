DJ Verizon: Ações sobem após resultados baterem expectativas

(DJ Bolsa)-- As ações da Verizon Communications sobem depois de a empresa de telecomunicações ter apresentado resultados para o terceiro trimestre que bateram as expectativas de Wall Street.

O lucro e as receitas caíram com a empresa a enfrentar pressão nas operações de empresariais e do consumidor. A Verizon reviu ainda assim o outlook do free cash flow para o total do ano.

