DJ Verizon apresenta aumento das receitas no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A Verizon Communications Inc. reportou um aumento da receita no primeiro trimestre, mas os lucros caíram.

O lucro líquido atribuível à Verizon caiu 12,7% para $4,58 mil milhões. A Verizon disse que o lucro foi de $1,09 por ação, comparado com $1,27 por ação.