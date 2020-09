DJ Verizon aumenta dividendo trimestral

(DJ Bolsa)--

A Verizon Communications Inc. disse esta quinta-feira que a administração da empresa aumentou o dividendo trimestral em 2% para $0,6275 face a $0,615.

O novo dividendo, que equivale a $2,51 por ano, representa uma yield anual de cerca de 4,15%, com base no preço de fecho de quarta-feira de $60,53, face a cerca de 4,06%.