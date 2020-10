DJ Verizon compra ativos da Cellular no Kentucky

(DJ Bolsa)-- A Verizon Communications Inc. disse esta segunda-feira que vai comprar certos ativos da Bluegrass Cellular, uma operadora sem fios rural que opera sobretudo no centro de Kentucky.

A Bluegrass Cellular fornece serviço de telecomunicações sem fio a 210.000 clientes em 34 condados nas áreas de serviço rural 3, 4 e 5 no centro de Kentucky.