DJ Verizon corta estimativas de receitas com serviços, outros itens para 2022

(DJ Bolsa)-- A Verizon Communications Inc. cortou as previsões anuais para as receitas com serviços e outros itens, esperando agora que o número estabilize em relação ao ano passado.

A empresa previa anteriormente que as receitas orgânicas com serviços e outros subissem 3%. Numa base reportada, as receitas deveriam subir entre 1% e 1,5%.