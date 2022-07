DJ Verizon corta previsões anuais após fraco crescimento da base de clientes

(DJ Bolsa)-- A Verizon Communications Inc. teve dificuldades em acrescentar clientes no último trimestre e cortou as previsões de lucros e receitas para o total do ano.

A empresa de telecomunicações registou uma subida de 12.000 ligações telefónicas pós-pagas no segundo trimestre, um sinal de crescimento relativamente fraco da base de clientes.