DJ Verizon desenvolve primeira rede 5G na Europa em parceria com Nokia

(DJ Bolsa)-- A Verizon Communications Inc. disse que assinou um contrato com a Associated British Ports para desenvolver uma rede privada 5G no Porto de Southampton, em parceria com a Nokia Corp.

Esta rede privada 5G da Verizon será a primeira da empresa na Europa. Southampton será o primeiro porto do Reino Unido com acesso a uma rede privada 5G, disse a Verizon.