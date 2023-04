DJ Verizon: Receitas do 1T caem, perde assinantes do serviço móvel

(DJ Bolsa)-- A Verizon Communications Inc. reportou receitas abaixo do esperado nos primeiros três meses do ano, uma vez que perdeu assinantes dos serviços pós-pagos.

A Verizon reportou um lucro líquido do primeiro trimestre de $4,91 mil milhões, ou $1,17 por ação, face a $4,58 mil milhões, ou $1,09 por ação, no período homólogo. Excluindo itens extraordinários, os lucros por aç...