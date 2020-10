DJ Verizon reporta queda do lucro do terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A Verizon Communications Inc. disse que as vendas foram mais fracas e o lucro foi mais reduzido no terceiro trimestre, em parte devido a uma queda das receitas ligadas ao equipamento móvel.

A Verizon disse esta quarta-feira que o lucro caiu para $4,5 mil milhões, ou $1,05 por ação, face a $5,34 mil milhões, ou $1,25 por ação, no período homólogo.