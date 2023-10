DJ Verizon vai contratar 1.800 trabalhadores devido a aposta na fibra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Verizon Communications está a contratar 1.800 novos técnicos, numa altura em que a empresa de telecomunicações aumenta o seu negócio de internet doméstica de fibra Fios no nordeste dos EUA.

As novas posições estarão centradas na construção, manutenção e instalação da internet doméstica Fios e serão em Nova Iorque, Nova Jérsia, Massachusetts,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.