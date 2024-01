DJ Verizon vai registar encargo de goodwill de $5,8mM em unidade de negócio

(DJ Bolsa)-- A Verizon Communications vai assumir um encargo com imparidades de goodwill de $5,8 mil milhões relacionado com o Verizon Business Group, que tem estado a lidar com quedas dos resultados.

A Verizon disse esta quarta-feira que recentemente completou uma revisão de planeamento de cinco anos da unidade que resultou em projeções financeiras mais baixas comparando com o ciclo de cinco anos anterior, e que as projeç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.