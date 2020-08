DJ Vir Biotechnology e Glaxo avançam com ensaio de tratamento para Covid-19

(DJ Bolsa)-- A Vir Biotechnology Inc. e a GlaxoSmithKline Plc administraram a primeira dose a um paciente num ensaio clínico de fase 2/3 do uso de um anticorpo monoclonal para o tratamento precoce de pacientes com Covid-19.

O estudo deverá envolver 1.300 pacientes em todo o mundo para determinar se o anticorpo monoclonal, o VIR-7831, pode evitar as hospitalizações por causa do coronavírus.