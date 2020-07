DJ Visa: Lucro cai com menor volume de pagamentos

(DJ Bolsa)-- A queda da atividade de pagamentos com cartões de crédito levou os lucros da Visa Inc. a cair 23% no trimestre que terminou em junho.

A maior empresa de redes de pagamentos com cartões disse que o volume de pagamentos caiu 10% em termos homólogos. Os volumes de pagamentos com cartões de crédito caíram 20% e os pagamentos com cartões de débito aumentaram 3%.