DJ Visa: Lucro do 1T sobe com aumento do volume de pagamentos

(DJ Bolsa)-- A Visa disse que o lucro aumentou no primeiro trimestre fiscal, citando um consumo resiliente dos consumidores.

A empresa de pagamentos digitais divulgou no final de quinta-feira um lucro líquido no primeiro trimestre fiscal de S4,89 mil milhões, ou $2,39 por ação, em comparação com $4,18 mil milhões, ou $1,99 por ação, no mesmo período do ano anterior.

