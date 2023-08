DJ Visa, Mastercard preparam aumentos das comissões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Visa e a Mastercard pretendem aumentar as comissões que cobram pelos pagamentos dos cartões de crédito dos clientes.

Os aumentos das comissões estão programados para começar em outubro e abril, de acordo com fontes próximas do assunto e documentos a que o The Wall Street Journal teve acesso. Muitos dos aumentos são para compras online.

As mudanças podem ...