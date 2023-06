DJ Vivendi assina acordo de venda da Editis à International Media Invest

(DJ Bolsa)-- A Vivendi disse esta sexta-feira que chegou a acordo para a venda do negócio de edição Editis à International Media Invest por um valor não revelado.

A empresa de media francesa disse que vai vender a Editis depois do acordo entre os representantes sindicais da Vivendi e da Editis. A compradora, a International Media Invest, é uma subsidiária da Czech Media Invest, uma holding com ativos de media ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.