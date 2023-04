DJ Vivendi assina opção para venda da Editis à International Media Invest

(DJ Bolsa)-- A Vivendi SE disse esta segunda-feira que assinou um acordo de opção para a venda da editora Editis à International Media Invest no âmbito do negócio para adquirir a Lagardère SA.

A empresa de media francesa diz que o acordo se segue às negociações em regime de exclusividade que anunciou no mês passado com a subsidiária da checa Media Invest, fundada pelo multimilionário ...