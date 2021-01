DJ Vivendi compra posição de 7,6% na Prisa

(DJ Bolsa)-- A Vivendi SE disse esta sexta-feira que vai comprar uma participação de 7,6% no conglomerado de media espanhol Promotora de Informaciones SA, conhecido como Prisa.

A gigante da media francesa não divulgou detalhes financeiros da compra da participação.

A Prisa é proprietária do El País, Santillana, Cadena SER, Radio Caracol, AS e Los 40 Principales.