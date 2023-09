DJ Vivendi explora venda das unidades de bilhetes, festivais - media

(DJ Bolsa)-- A Vivendi está a explorar a venda das unidades See Tickets e de festivais depois de concluir que falta escala aos negócios para competirem com as gigantes do setor, avança a Sky News, citando fontes anónimas.

-- O processo de venda de uma parte da subsidiária Vivendi Village deve começar rapidamente, mas não foram tomadas decisões finais, de acordo com a Sky News.

