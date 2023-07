DJ Vivendi: Lucro semestral cai apesar de subida das receitas no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A Vivendi disse esta quinta-feira que o lucro líquido do primeiro semestre caiu, apesar da aceleração do crescimento das receitas no segundo trimestre.

O grupo de media francês disse que o lucro líquido nos primeiros seis meses do ano foi de EUR174 milhões ($192,9 milhões), face a EUR491 milhões no período homólogo, quando beneficiou da transferência de uma participaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.