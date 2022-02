DJ Vivendi pondera aumentar oferta por Lagardère

(DJ Bolsa)-- A Vivendi SE está a estudar fazer uma oferta mais alta para adquirir a empresa de media francesa Lagardère SA.

O conglomerado francês, que já é o maior acionista da Lagardère, disse esta sexta-feira que pode oferecer EUR25,50 ($28,97) por ação, com a decisão final agendada para 21 de fevereiro, quando a Vivendi espera apresentar a oferta pública.