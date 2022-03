DJ Vivendi: Receitas subiram no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- A Vivendi SE disse esta quarta-feira que as receitas subiram no quarto trimestre, com os resultados a serem beneficiados por um forte desempenho em todas as áreas de negócio.

A empresa de media francesa registou receitas no quarto trimestre de 2,70 mil milhões de euros ($2,94 mil milhões), uma subida de 8,7% em termos homólogos a câmbio constante.