DJ Vivendi: Tribunal rejeita queixas de investidores em processo antigo

(DJ Bolsa)-- A Vivendi SE disse que o Tribunal Comercial de Paris rejeitou os pedidos de indemnização de vários investidores que procuravam ser compensados por perdas resultantes da revelação de alegadas informações falsas pela anterior administração da empresa, entre 2000 e 2002.

