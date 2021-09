DJ Vivendi vende mais 2,9% da Universal Music Group à Pershing Square

(DJ Bolsa)-- A Vivendi SE disse esta terça-feira que a Pershing Square Holdings Ltd. concordou comprar mais 2,9% da Universal Music Group por $1,15 mil milhões.

A empresa de media francesa disse que o preço se baseia no enterprise value de $35 mil milhões de todo o capital da UMG.

A operação deve estar concluída a 9 de setembro.