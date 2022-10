DJ Vodafone, Altice criam joint venture de banda larga na Alemanha

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group PLC disse esta segunda-feira que vai criar uma joint venture com a rival Altice para construir e operar uma rede de banda larga "fiber-to-the-home" para até sete milhões de residências na Alemanha.

A empresa de telecomunicações do Reino Unido disse que o projeto com a Altice deve durar cerca de seis anos e é complementar aos atuais planos de atualização da sua rede ...