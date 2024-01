DJ Vodafone assina parceria a 10 anos com Microsoft

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Vodafone assinou uma parceria estratégica de 10 anos com a Microsoft para oferecer plataformas digitais em escala a empresas e consumidores em toda a Europa e África.

A empresa de telecomunicações do Reino Unido disse esta terça-feira que vai investir $1,5 mil milhões nos próximos 10 anos em serviços de cloud e inteligência artificial focados no cliente, desenvolvidos juntamente com a Microsoft.

