DJ Vodafone chega a acordo para nova parceria com a Accenture

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group está a iniciar uma parceria com a Accenture para comercializar as operações partilhadas para acelerar o crescimento, melhorar o serviço ao consumidor e acelerar as eficiências significativas.

A empresa cotada em Londres disse que no âmbito do acordo a Accenture vai investir 150 milhões de euros ($160,3 milhões) numa nota entidade de serviços partilhados por uma participaç...