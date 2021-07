DJ Vodafone compra espectro de banda por $412,8M em Espanha

(DJ Bolsa)-- O Vodafone Group PLC disse esta quinta-feira que adquiriu espetro de banda ao governo espanhol para expandir os serviços 5G no país por 350 milhões de euros ($412,8 milhões).

A empresa de telecomunicações do Reino Unido informou que adquiriu espectro na banda de 700 MHz ao Ministério de Economia e Transformação Digital de Espanha. A Vodafone também pagará uma taxa de licenciamento de EUR15,5 milhõ...

