DJ Vodafone e Three vão fundir operações no Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group disse esta quarta-feira que entrou num acordo vinculativo com a empresa cotada em Hong Kong CK Hutchison Group Telecom Holdings, para combinar as operações de telecomunicações no Reino Unido -- a Vodafone UK e a Three UK.

A Vodafone disse que o atual CEO da Vodafone UK, Ahmed Essam, vai tornar-se CEO da nova empresa e o CFO da Three UK, Darren Purkis, será o CFO.

