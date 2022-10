DJ Vodafone em conversações com a CK Hutchison para fusão de unidades

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group PLC disse esta segunda-feira que está em discussões com a CK Hutchison Holdings Ltd. em relação a uma possível fusão da Vodafone com a Three no Reino Unido.

A empresa de telecomunicações britânica disse que o possível negócio pode combinar as empresas no Reino Unido, com a Vodafone a deter 51% e a CK Hutchison os restantes 49%.

