DJ Vodafone entra em parceria de roaming com a 1&1 na Alemanha

(DJ Bolsa)-- A operadora de telecomunicações 1&1 disse esta quarta-feira que chegou a acordo com a Vodafone Group para um acordo exclusivo de longo prazo na Alemanha.

A 1&1 e o negócio alemão da Vodafone entraram num acordo vinculatório preliminar para uma parceria de roaming na Alemanha, com um acordo final a ser anunciado assim que for seja possível. A parceria terá uma duração de 18 anos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.