DJ Vodafone ganha arbitragem internacional contra governo indiano -media

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group PLC ganhou um processo de arbitragem internacional contra o governo indiano sobre uma disputa de impostos, disse a Reuters esta sexta-feira.

-- O tribunal decidiu que a responsabilidade fiscal da empresa violava os acordos entre a Índia e os Países Baixos, disse uma fonte à Reuters.

Notícia na Íntegra: https://reut.rs/367fewM