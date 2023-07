DJ Vodafone Group vai receber mais EUR500M da parceria Vantage Towers

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group disse esta terça-feira que vai receber mais 500 milhões de euros ($562 milhões) em proveitos com base nos compromissos assegurados pelos investidores na sua parceria Vantage Towers com a Global Infrastructure Partners e a KKR & Co.

A empresa de telecomunicações disse que isto vai elevar o total dos proveitos líquidos para EUR5,4 mil milhões. Isto também vai levar a participaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.