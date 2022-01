DJ Vodafone, Iliad discutem fusão das unidades em Itália - media

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group PLC e a Iliad estão em conversações para fundir as unidades italianas num negócio que pode criar uma empresa com receitas de quase 6 mil milhões de euros ($6,81 mil milhões), segundo avança a Reuters, citando fontes próximas do processo.

--As negociações entre as duas firmas ainda estão em curso, diz a Reuters.